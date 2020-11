FC Bayern fürchtet Ausfall von Lucas Hernandez

Der FC Bayern befürchtet einen langwierigen Ausfall von Lucas Hernandez.

Der Abwehrspieler knallte beim 1:1 gegen Werder nach einem Zweikampf in der 19. Minute zu Boden und klagte über Hüftprobleme. Es folgte die sofortige Auswechslung. Eine Untersuchung mit anschliessender Diagnose steht noch aus. “Wir müssen abwarten”, sagte Trainer Hansi Flick nach der Partie. Ein Ausfall wäre für Lucas Hernandez besonders bitter, konnte er sich in dieser Saison doch jenen Stammplatz erobern, der ihm in der vergangenen Saison nicht zustand. Der 24-Jährige verdrängte Alphonso Davies auf der Linksverteidiger-Position und bestritt für die Bayern in dieser Saison bereits elf Pflichtspiele..

psc 21 November, 2020 19:25