Die Bayern zeigen weiterhin grosses Interesse an Florian Wirtz

Die Personalie Florian Wirtz spielt in den Planungen des FC Bayern mittel- und langfristig nach wie vor eine wichtige Rolle.

Der 19-Jährige hat sich von einem Kreuzbandriss im Frühling zurückgekämpft und ist bereit für die zweite Saisonhälfte, die er im Trikot von Bayer Leverkusen bestreiten wird. Obwohl sein Vertrag dort noch langfristig bis 2027 läuft und er aktuell auch keinerlei Gedanken an einen Vereinswechsel verschwendet, verfolgen die Bayern seine Entwicklung laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk weiterhin sehr genau. Wirtz gilt noch immer als eines der grössten Zukunftsversprechen des deutschen Fussball. Dass der Offensivspieler seinen Kontrakt in Leverkusen während seiner Verletzungspause im Sommer noch einmal verlängert hat, soll an der Säbener Strasse nicht unbedingt mit Wohlwollen aufgenommen worden sein. Schliesslich treibt dies den Preis weiter in die Höhe.

Wirtz wird voraussichtlich im kommenden Sommer noch kein konkretes Thema in München. Je nach Entwicklung könnte dies ein Jahr später dann aber sehr wohl der Fall sein.

psc 29 Dezember, 2022 17:21