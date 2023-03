Der FC Bayern ist im Rennen um das irische Sturm-Juwel Evan Ferguson

Der FC Bayern mischt im Rennen um den irischen Nachwuchsstürmer Evan Ferguson mit.

Der 18-Jährige läuft bereits für die A-Nationalmannschaft seines Landes auf und steht bei Premier Ligist Brighton & Hove Albion unter Vertrag. Laut «90min.com» waren die Münchner jüngst beim Test-Länderspiel zwischen Irland und Lettland (3:2) zugegen und haben dabei aus nächster Nähe gesehen, wie Evan Ferguson sein erstes Länderspieltor markierte.

Auch in der Premier League sorgt der Youngster mit drei Toren und zwei Assists in zehn Spielen in dieser Saison für Furore. Neben den Bayern blicken auch weitere Topklubs wie Barça, Napoli und aus der Premier League Chelsea, Liverpool, ManUtd und Newcastle auf den robusten Mittelstürmer. Vertraglich ist dieser erst einmal bis 2026 an Brighton gebunden.

psc 27 März, 2023 17:33