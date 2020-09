FC Bayern: Chancen auf Last Minute-Deal mit Hudson-Odoi

Seit rund anderthalb Jahren beschäftigt sich der FC Bayern immer wieder mit Chelsa-Stürmer Callum Hudson-Odoi. Das Interesse am Chelsea-Stürmer ist nach wie vor da.

Laut einem Bericht von “Sky” würden die Münchner Verantwortlichen den 19-jährigen Engländer weiterhin gerne an die Säbener Strasse holen. Am Interesse hat sich nichts geändert seit Sportvorstand Hasan Salihamidzic und Co. den Namen vor rund anderthalb Jahren als Transferziel öffentlich bestätigten. Noch gibt es tatsächlich Hoffnung, dass Hudson-Odoi bis Transferschluss am 5. Oktober zu kriegen ist. Genährt wird die Hoffnung vor allem durch die Tatsache, dass der Youngster unter Frank Lampard nicht gesezt ist und sich derzeit mit Jokereinsätzen begnügen muss. Angeblich könnte sich der Nationalspieler einen Wechsel zum Triple-Gewinner durchaus vorstellen.

Die Frage lautet allerdings, ob Chelsea da mitspielt und zu welchen Konditionen: Die Bayern sehen angesichts der Corona-Pandemie von weiteren Transfers für ganz grosses Geld derzeit ab. Zudem wird die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers nach wie vor prioritär behandelt. Möglicherweise hofft der deutsche Rekordmeister bei Hudson-Odoi auf ein Leihgeschäft, wie es zuletzt bei Ivan Perisic, Coutinho oder davor James Rodriguez klappte.

psc 29 September, 2020 10:53