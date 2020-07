Ein Bayern-Profi nervte Leroy Sané vor Wechsel

Leroy Sané war nicht nur ein Wunschtransfer der Bayern-Klubführung – auch die Profis konnten es kaum erwarten, den deutschen Nationalspieler in ihren Reihen begrüssen zu dürfen. Vor allem einer war sehr hartnäckig.

Dies verrät Sané auf der Pressekonferenz am Donnerstag, wo er offiziell vorgestellt wurde. Seine künftigen Teamkollegen seien durchaus ein wichtiger Faktor für seinen Wechsel an die Säbener Strasse gewesen. Einer schien den 24-Jährigen aber fast ein wenig zu sehr “belästigt” zu haben: “Der Nervigste war Joshua Kimmich. Der hätte mich am liebsten jeden Tag angerufen und gefragt, wie die Lage ist.”

Sportdirektor Hasan Salihamidzic hat ebenfalls grossen Anteil gehabt, wie der Flügelstürmer betonte: “Hasan Salihamidzic und sein Konzept haben eine sehr grosse Rolle gespielt. Er stand vom ersten Moment an hinter dem Transfer und hat sich durch nichts beirren lassen. Dafür bin ich dankbar. Er hat mir aufgezeigt, wie der Verein arbeitet, welche Mannschaft er im Kopf hat, wie der Weg aussieht.”

Eigentlich hätte Sané bereits vor Jahresfrist nach München wechseln sollen. Ein Kreuzbandriss hat den Transfer letztlich verhindert. Mit quasi einjähriger Verspätung hat es doch noch geklappt. Die Bayern zahlten rund 45 Mio. Euro, Sané unterschrieb bis 2025.

psc 23 Juli, 2020 16:36