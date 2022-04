Diese Summe fordert der FC Bayern für Marcel Sabitzer

Marcel Sabitzer darf den FC Bayern nach nur einer Saison wieder verlassen. Die Bayern werden den Mittelfeldspieler allerdings nicht gratis abgeben.

Laut “Bild”-Fussballchef wollen die Münchner jene Ablöse kassieren, die sie vor Jahresfrist an RB Leipzig überwiesen. Das sind 15 Mio. Euro. Ob Sabitzer seine Zelte beim deutschen Rekordmeister tatsächlich nach nur einem Jahr und trotz Vertrag bis 2025 bereits wieder abbrechen will, steht allerdings nicht fest. Fakt ist indes, dass Trainer Julian Nagelsmann in dieser Saison nur selten auf ihn zurückgegriffen hat bzw. ihn vorwiegend als Joker einsetzte. Bei einem Wechsel könnte der 28-Jährige wohl wieder mit mehr Einsatzzeit rechnen.

psc 22 April, 2022 11:16