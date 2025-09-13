FC Bayern mit Statement zur Zukunft mit Dayot Upamecano

Der FC Bayern würde den auslaufenden Vertrag von Dayot Upamecano weiterhin gerne verlängern. Dieses Vorhaben untermauert Sportdirektor Christoph Freund.

Wie geht es weiter mit Dayot Upamecano beim FC Bayern? Der Vertrag des Abwehrstars läuft aus und soll weiterhin verlängert werden. Eine Deadline gebe es in dieser Angelegenheit aber nicht, meint Sportdirektor Christoph Freund bei "Sky".

"Jetzt haben wir das Transferfenster abgeschlossen und es geht an die nächsten Themen ran. Und da ist Upa sicher ein ganz wichtiger Faktor", stellt Freund klar, und holt danach zum grossen Lob aus. Bei Upamecano handele es sich um einen "überragenden Spieler, überragenden Charakter. Er weiss auch, was er am FC Bayern München hat. Er fühlt sich extrem wohl derzeit, spielt richtig, richtig stark."

Upamecano sei "eine ganz wichtige Persönlichkeit", die bei Bayern "noch mal gereift" sei. "Wir hoffen, dass er langfristig bei uns bleiben wird. Da bin ich auch positiv."

Zu einer zeitnahen Entscheidung wird es in dieser Personalie aber wohl nicht kommen. Upamecano sieht ebenfalls keine Notwendigkeit, sein auslaufendes Arbeitspapier demnächst zu verlängern. Zumal der Nationalspieler Frankreichs auf eine deutliche Gehaltserhöhung bestehen soll.

aoe 13 September, 2025 11:28