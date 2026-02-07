FC Bayern nimmt Stellung zu Gerüchten um HSV-Star Luka Vuskovic

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Max Eberl spricht

Autor: Andre Oechsner | Publiziert: 7 Februar, 2026 15:23
Dem FC Bayern wurde in den vergangenen Wochen Interesse an Luka Vuskovic nachgesagt. Aus der Münchner Vorstandsebene wird sich nun zu den Gerüchten geäussert.

Luka Vuskovic wird aufgrund seines Senkrechtstarts beim Hamburger SV seit Monaten als Wechselkandidat beim FC Bayern gehandelt, der hinsichtlich eines allfälligen Transfers aber erst mal keine ernsthaften Bemühungen unternehmen wird.

«Wir wollen uns erst um die Verträge im eigenen Kader kümmern, dann haben wir eine qualitativ hochwertige Defensive», sagte Sportvorstand Max Eberl an der Pressekonferenz vor dem Ligaheimspiel gegen Hoffenheim (Sonntag, 17.30 Uhr).

Und weiter: «Das heisst nicht, dass Vuskovic kein guter Spieler ist. Aber auch der FC Bayern hat mit Jonathan Tah, Upa und Min-jae sehr gute Innenverteidiger – und wir haben auch noch Itō und Stani, die dort spielen können. Wir können also nicht einfach jeden guten Spieler verpflichten, den man uns empfiehlt.»

Vuskovic gehört in dieser Saison zu den Shootingstars der Bundesliga und wird deshalb international heiss gehandelt. Der 18-Jährige ist bis Ende Saison ohne Kaufoption von Tottenham Hotspur an den HSV verliehen. Vor der Weltmeisterschaft in diesem Sommer soll keine endgültige Zukunftsentscheidung getroffen werden.

