FC Bayern: Positive Corona-Tests bei Leon Goretzka & Javi Martinez

Der FC Bayern meldet am Freitag gleich zwei positive Coronatests in der Profi-Mannschaft: Leon Goretzka und Javi Martinez hat es erwischt.

Wie Bayern-Coach Hansi Flick auf der Pressekonferenz mitteilt, fallen die beiden Profis aus. Sie befinden sich in Isolation. Der Spiel- und Trainingsbetrieb geht vorerst in Absprache mit dem Gesundheitsamt “normal” weiter. Die Bayern empfangen am Samstag die TSG Hoffenheim. Neben Goretzka und Javi Martinez fällt auch Ersatzkeeper Alexander Nübel vorläufig aus. Der 24-Jährige hat eine Sprunggelenksverletzung erlitten und fällt 2 bis 4 Wochen aus.

psc 29 Januar, 2021 13:42