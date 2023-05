FC Bayern räumt auf: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic müssen gehen

Der FC Bayern ist in letzter Minute doch noch Deutscher Meister geworden. Nach einer alles in allem sehr enttäuschenden Saison werden dennoch Konsequenzen gezogen: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic müssen gehen.

Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nützt der elfte Titel des FC Bayern nicht so viel, um sich in ihren jeweiligen Ämtern halten zu können. Nach übereinstimmenden Berichten von "kicker" und "Bild" ist beschlossen, dass die beiden Vereinsurgesteine ihre Posten räumen müssen.

Die Entscheidung darüber, so heisst es in den Meldungen, sei bereits am Freitag gefallen. Eine kurzfristig einberufene ausserordentlichen Aufsichtsratssitzung habe die Entlassungen der beiden Münchner Planer als Ergebnis hervorgebracht.

Zumindest eine Nachfolgeregelung soll bereits geklärt sein. Jan-Christian Dreesen, der zuletzt als Finanzvorstand und stellvertretender CEO bei den Bayern amtete, soll Kahns Position übernehmen. Wer Salihamidzics Stelle zukünftig bekleiden wird, ist noch offen.

aoe 27 Mai, 2023 18:11