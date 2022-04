Der FC Bayern buhlt um gleich 2 Spieler von RB Leipzig

Der FC Bayern zeigt grosses Interesse an zwei Stützen von Ligakonkurrent RB Leipzig.

Nach Angaben des “kicker” und der “Bild” befassen sich die Münchner mit dem österreichischen Nationalspieler Konrad Laimer. Der 24-jährige Mittelfeldspieler wird immer besser: Neben seiner Zweikampfstärke besticht er inzwischen auch durch seine offensiven Qualitäten. In dieser Saison hat er in 35 Spielen für seinen Klub elf Skorerpunkte erzielt – alleine sechs davon in den letzten sieben Spielen.

Die Bayern könnten sich eine Transferoffensive im Sommer vorstellen. Laimer ist nur noch bis Juni 2023 an RB gebunden. Gespräche über eine Verlängerung haben noch nicht stattgefunden. Offenbar hat man in Leipzig aber schon entschieden, im Sommer keine Leistungsträger abzugeben. Notfalls würde man mit dem Österreicher ins letzte Vertragsjahr gehen.

Ebenfalls ein Thema bei den Bayern ist Christopher Nkunku. Der 24-jährige Franzose ist einer der besten Spieler der gesamten Bundesliga. Als Ablöse werden bereits rund 75 Mio. Euro ausgerufen. Für die Münchner wird Nkunku in diesem Sommer deshalb nur dann zu einem realistischen Transferkandidaten, wenn Robert Lewandowski und/oder Serge Gnabry verkauft werden und dadurch finanzielle Mittel frei werden.

19 April, 2022