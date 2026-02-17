FC Bayern sagt Nein zu Jackson-Übernahme, aber Tür bei Chelsea geht auf

Der FC Bayern wird Leihstürmer Nicolas Jackson definitiv nicht über den Sommer hinaus beschäftigen. Dafür könnte für den 24-jährigen Mittelstürmer bei Chelsea wieder eine Türe aufgehen.

Dort wurde Jackson von Trainer Ex-Trainer Enzo Maresca im vergangenen Sommer aussortiert. Inzwischen ist der Italiener aber nicht mehr Coach der Blues. Laut «Times» sieht deshalb auch die Situation für Jackson grundlegend anders aus: Der neue Trainer Liam Rosenior will dem Nationalspieler durchaus wieder eine Chance geben.

Vertraglich ist der Mittelstürmer noch bis 2033 (!) an die Londoner gebunden. Ob er nächste Saison tatsächlich wieder in der Premier League stürmt, steht indes noch nicht fest. Auch eine Rückkehr nach Spanien, wo er einst bei Villarreal brillierte, ist denkbar.

Die aktuelle Saison verläuft für Jackson unbefriedigend: In München ist der nur zweite oder sogar dritte Wahl und kommt in 22 Einsätzen auf fünf Tore. Insgesamt stand er bislang nur 641 Minuten auf dem Platz. Der deutsche Rekordmeister verfügt über eine Kaufoption in Höhe von 65 Mio. Euro, die er aber sicherlich nicht aktivieren wird.