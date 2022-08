Der FC Bayern sucht Leih-Klub für einen seiner Angreifer

Der FC Bayern sucht ligaintern einen Abnehmer für seinen Spielmacher Gabriel Vidovic.

Der 18-Jährige hat derzeit bei den Profis aufgrund der geballten Konkurrenz in der Offensive keine Chancen auf regelmässige Einsätze. Laut “kicker” wird eine bundesligainterne Leihe angestrebt. Ein Wechsel in eine tiefere Liga oder ins Ausland kommen offenbar nicht infrage. Vidovic zählt seit diesem Sommer fix zum Profikader des Rekordmeisters, kommt bisher aber trotzdem weiterhin in der Regionalliga-Mannschaft zum Einsatz. In zwei Spielen sind ihm da noch keine Treffer geglückt.

psc 11 August, 2022 10:41