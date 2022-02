Bayern-Talent Marcel Wenig wechselt zu einem Ligakonkurrenten

Der erst 17-jährige Mittelfeldspieler Marcel Wenig kehrt dem FC Bayern im Sommer den Rücken und wechselt zu Eintracht Frankfurt.

Nach Angaben von “Sport 1” steht der Transfer des Youngsters inzwischen fest. Wenig kann die Bayern, wo er derzeit hauptsächlich in der U19 zum Zug kommt, ablösefrei verlassen und wird dies auch tun. In Frankfurt will er dann mittelfristig den Sprung in den Profi-Kader schaffen, was ihm in München bislang verwehrt bleibt. In der laufenden Saison hat er in 20 Spielen für verschiedene Mannschaften der Bayern fünf Treffer markiert.

Sein Wechsel in Frankfurt kann ablösefrei über die Bühne gehen.

psc 16 Februar, 2022 11:15