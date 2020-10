Der FC Bayern krallt sich noch einen französischen Aussenverteidiger

Die Bayern verstärken ihre Nachwuchsabteilung mit dem französischen Aussenverteidiger Rémy Vita.

Der 19-jährige Linksfuss wechselt kurz vor Transferschluss aus seiner Heimat von Troyes nach München, wo er einen Dreijahresvertrag unterzeichnet und vorerst in der zweiten Mannschaft spielen wird. “Rémy Vita ist ein Spieler, der genau in unser Anforderungsprofil eines externen Zugangs passt. Er ist noch jung und entwicklungsfähig, hat aber in der 2. französischen Liga bei Troyes schon Erfahrungen im Männerfussball gesammelt. Wir sind überzeugt, dass er bei uns die nächsten Schritte gehen und unserer Mannschaft schnell weiterhelfen wird”, sagt Bayerns Campus-Leiter Jochen Sauer zur Neuverfplichtung.

psc 6 Oktober, 2020 10:28