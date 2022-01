Der FC Bayern trifft sich mit Shooting Star Julian Alvarez

Der FC Bayern will das argentinische Sturmtalent Julian Alvarez unter Vertrag nehmen.

Wie Sportjournalist Rudy Galetti berichtet, ist ein Treffen zwischen den Münchner Verantwortlichen und dem 21-jährigen Angreifer und dessen Berater angesetzt. Dabei wollen die Bayern den Youngster von einem Wechsel an die Säbener Strasse überzeugen. Julian Alvarez spielt noch in seiner Heimat bei seinem Stammklub River Plate und gilt als bester Spieler der gesamten Liga. Er fühlt sich reif für einen Sprung nach Europa.

Die Konkurrenz für die Münchner im Werben um den Stürmer ist nicht ohne: Manchester United soll ebenfalls bereits ein konkretes Treffen vereinbart haben, weitere Klubs kommen wohl hinzu. Alvarez kann in der Offensive alle Positionen bekleiden. Sein bevorzugtes Terrain ist jenes im Sturmzentrum. Dieses ist bei den Bayern aber wohl noch über Jahre hinaus für Robert Lewandowski reserviert. Wie die Münchner genau mit dem Gaucho planen würden, ist nicht klar. Zuletzt bestätigte dieser in einem Mexiko-Urlaub einer deutschen Schlagersängerin bereit, dass der FC Bayern Interesse an ihm angemeldet hätte.

