Der FC Bayern will US-Talent Justin Che unbedingt zurück

Der amerikanische Abwehrspieler Justin Che stiess im Februar dieses Jahres zum FC Bayern, ist nun aber bereits wieder zu seinem Stammklub FC Dallas zurückgekehrt. Dabei soll es indes nicht bleiben.

Bei den Münchnern ist man vom 17-jährigen Verteidiger voll überzeugt. Laut “Abendzeitung” gibt es bereits Pläne für eine Rückkehr des Youngsters. Spätestens im Winter soll es soweit sein. Partnerklub FC Dallas möchte die diesjährige MLS-Saison mit Che zu Ende spielen, weshalb ein Transfer wohl tatsächlich erst zu Beginn des neuen Jahres ein Thema wird.

In der vergangenen Saison kam der Youngster bei den Bayern für die zweite Mannschaft zum Einsatz und war dort in der Schlussphase der Meisterschaft in der zentralen Abwehr gesetzt.

psc 2 Juli, 2021 10:56