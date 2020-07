Der FC Bayern nimmt Wissam Ben Yedder ins Visier

Der FC Bayern hat für den Backup-Posten von Robert Lewandowski einen Angreifer aus der Ligue 1 im Visier. Es geht um Wissam Ben Yedder.

Nach Angaben von “Nice Matin” blicken die Münchner auf den 29-jährigen französisch-tunesischen Stürmer, der in der abgelaufenen Saison mit 18 Ligatoren und sieben Assists brillieren konnte. Der Rechtsfuss glänzt nicht nur durch seine Fähigkeiten als Torjäger, sondern auch durch seine Teilnahme am Kombinationsspiel. Er könnte in der Offensive der Bayern also durchaus eine sinnvolle Ergänzung sein. Allerdings ist es doch eher fraglich, ob der deutsche Rekordmeister zum jetzigen Zeitpunkt die rund 40 Mio. Euro investiert, die für ein Engagement von Ben Yedder wohl fällig würden.

Dieser ist seit März 2018 auch französischer Nationalspieler. Monaco zahlte im vergangenen Jahr für seine Dienste 40 Mio. Euro an den FC Sevilla.

psc 30 Juli, 2020 09:32