Der FC Bayern erhält im Werben um Thomas Lemar Konkurrenz

Der FC Bayern beschäftigt sich mit einer möglichen Leihe von Atlético-Stürmer Thomas Lemar. Die Münchner erhalten allerdings Konkukrrenz aus der Bundesliga.

Laut “Bild” und “Sport Bild” befasst sich auch RB Leipzig mit dem französischen Weltmeister. Dieser erhält von den Rojiblancos grundsätzlich die Freigabe für einen Wechsel, nachdem er in den ersten beiden Jahren in Madrid nicht wirklich brillieren konnte. Sowohl die Bayern wie auch Leipzig sollen eine Leihe mit Kaufoption erwägen. Lemar ist noch bis 2023 an Atlético gebunden.

Für den 24-Jährigen zahlte der La Liga-Klub einst 70 Mio. Euro.

psc 30 September, 2020 14:14