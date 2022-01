Fix: Der Abgang von Michaël Cuisance beim FC Bayern ist perfekt

Der Transfer des französischen Mittelfeldspielers Michaël Cuisance vom FC Bayern zum FC Venedig ist perfekt.

Die beiden Vereine bestätigen den Transfer des 22-jährigen Spielmachers. Cuisance unterzeichnet bei seinem neuen Verein einen Vertrag bis Juni 2025. Die Ablöse beträgt Medienberichten zufolge rund 10 Mio. Euro.

Cuisance wechselte im Sommer 2019 von Gladbach zu den Bayern, konnte sich dort aber nie durchsetzen. In der vergangenen Saison war er an Olympique Marseille ausgeliehen, in dieser Spielzeit bestritt er nur zwei Einsätze für die Münchner. Bei Serie A-Aufsteiger Venezia will er nun eine tragende Rolle übernehmen.

psc 3 Januar, 2022 15:15