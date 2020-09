Schon länger ist klar, dass Sergino Dest (19) Ajax Amsterdam noch in diesem Sommer den Rücken zudrehen wird. Das Wohin war bisher allerdings offen. Seit Wochen liefern sich der FC Barcelona und der FC Bayern einen Transferpoker um das begehrte US-Juwel.

Nach Informationen des Insiders Fabrizio Romano wird Dest in den kommenden Stunden einen langfristigen Fünfjahresvertrag beim amtierenden spanischen Vizemeister unterzeichnen. Demnach planen Barça und Ajax bereits die offizielle Bekanntmachung.

22 bis 23 Mio. Euro Ablöse

Zur Zahlung soll eine Fixablöse zwischen 22 und 23 Millionen plus variablen Zahlungen anfallen. Nach dem Verkauf von Nelson Semedo an die Wolverhampton Wanderers (30 Mio. Euro) hatte Barça einen Grund mehr, bei Dest in die Vollen zu gehen.

Derweil muss man sich in der Münchner Planungsabteilung nach einer anderen Option umsehen. In den letzten Wochen war unter anderem der Name Max Aarons (Norwich City) in der Gerüchtebörse unterwegs.

On next few hours, Sergino Dest will sign his contract as new Barcelona player until June 2025. Barça and Ajax are planning the official announcement. Here-we-go > official soon 🔵🔴

…and Barça are now preparing a new bid to Man City for Eric Garcia. Work in progress. 🔵 #MCFC https://t.co/bzSO0NOhsw

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 27, 2020