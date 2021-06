Hansi Flick verabschiedet sich beim FC Bayern mit Überraschungs-Besuch

Hansi Flick hat am Donnerstag überraschend die Geschäftsstelle des FC Bayern besucht und sich von zahlreichern Mitarbeitern der Münchner verabschiedet.

Der 56-Jährige wechselt in diesem Sommer bekanntlich zum DFB und tritt nach der EM die Nachfolge von Jogi Löw ab. Laut “Bild” tauchte er am Donnerstag an der Säbener Strasse auf und verabschiedete sich von Weggefährten und Mitarbeitern beim deutschen Rekordmeister. Dabei soll Flick auch ein Gebäck aus seinem Stamm-Café mitgebracht haben.

Er prägte bei den Bayern eine kurze, aber sehr erfolgreiche Ära. Im Sommer 2019 zunächst als Co-Trainer beschäftigt, übernahm er nach der Entlassung von Niko Kovac im November 2019 den Cheftrainerposten und holte auf Anhieb das Triple. In der abgelaufenen Saison kam ein weiterer deutscher Meistertitel dazu. Insgesamt heimsten die Bayern mit ihm in 19 Monaten sieben Titel ein.

Im Sommer beginnt er seinen Job als deutschen Nationaltrainer. Beim DFB hat er sich für drei Jahre bis 2024 verpflichtet.

psc 18 Juni, 2021 16:10