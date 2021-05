Hansi Flick hat eine Botschaft für Nachfolger Nagelsmann

Hansi Flick tritt im Sommer nach anderthalb sehr erfolgreichen Jahren als Trainer des FC Bayern ab. Der Nachfolger steht mit Julian Nagelsmann bereits fest. An diesen hat der 55-Jährige eine Botschaft.

Flick hat Nagelsmann per SMS sofort kontaktiert als dieser als neuer Trainer angekündigt wurde. An seinen Nachfolger hatte er eine eindeutige Botschaft: “Ich habe zu Julian eine positive Meinung. Ich habe ihn in Hoffenheim kennengelernt. Ich habe ihm geschrieben und gesagt: ‘Glückwunsch, du wirst viel Spass mit der Mannschaft haben'”.

Den grossen Spass, den er im Umgang mit der aktuellen Bayern-Mannschaft hat, betont Flick immer wieder. Bereits am Samstag könnten alle gemeinsam ein weiteres Mal die deutsche Meisterschaft einheimsen.

psc 7 Mai, 2021 17:38