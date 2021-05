Hansi Flick sorgt mit seiner Aufstellung für eine dicke Überraschung

Bayern-Trainer Hansi Flick überrascht mit seiner geplanten Aufstellung für das Ligaspiel beim SC Freiburg.

Normalerweise gibt der 56-Jährige die Aufstellung an der Pressekonferenz vor dem Spiel nicht preis. Diesmal macht er eine Ausnahme: Flick verkündet, dass in Freiburg Ersatzkeeper Alexander Nübel zwischen den Pfosten stehen wird. Manuel Neuer erhält hingegen eine Pause.

In der Bundesliga lief Nübel in dieser Saison kein einziges Mal auf. Dies ändert sich am Samstag. Der Blick beim FC Bayern geht aber vor allem in den Sturm: Dort versucht Robert Lewandowski den legendären Torrekord von Gerd Müller (40 Treffer) aus der Saison 1971/72 zu egalisieren bzw. zu übertreffen. Der Pole steht zwei Spieltage vor Schluss bei 39 Toren.

psc 14 Mai, 2021 18:17