Holger Seitz ist neuer (alter) Bayern II-Trainer

Der FC Bayern besetzt den vakanten Trainerposten in der zweiten Mannschaft mit Holger Seitz.

Der 45-Jährige folgt auf Sebastian Hoeness, der seinerseits zur TSG Hoffenheim gewechselt ist. Der Plan sieht vor, dass Seitz die Bayern-Amateure in der 3. Liga für eine Saison betreute. Danach soll er die sportliche Campus-Leitung übernehmen. “Nachdem wir Sebastian Hoeness ermöglicht haben, sich in der Bundesliga als Trainer der TSG Hoffenheim weiter zu entwickeln, haben wir kurzfristig einen Trainer gesucht, der unser Spielsystem kennt, unseren Verein und den Campus. Holger war der Vorgänger von Sebastian und ist sein Nachfolger. Das halten wir für eine sehr gute Konstellation. Wir sind Holger Seitz dankbar, dass er seine Trainerarbeit nun fortsetzt, anschließend wird er die sportliche Leitung an unserem Campus übernehmen”, sagt Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic auf der Webseite des Vereins.

psc 25 August, 2020 15:11