Inter Mailand steigt voll ins Rennen um Leon Goretzka an

Inter Mailand buhlt nun ebenfalls intensiv um den deutschen Mittelfeldspieler Leon Goretzka, der den FC Bayern im Sommer ablösefrei verlassen wird.

Vor allem die Londoner Klubs Tottenham und Arsenal sowie Atlético haben bislang ein Auge auf den 31-jährigen Mittelfeldprofi geworfen. Auch Bayer Leverkusen beschäftigt sich mit der Personalie. Laut «Bild»-Fussballchef Christian Falk hat Inter beschlossen sein Team nach dem frühen und enttäuschenden Champions League-Aus in dieser Saison umzubauen. Insbesondere im Mittelfeldzentrum sind Veränderungen geplant. Goretzka wird als sinnvolle Verstärkung erachtet, zumal er ablösefrei zu haben ist.

Der Spielmacher möchte auch in der kommenden Saison in der Champions League spielen. Dies schmälert die Karten von Tottenham etwas. Alle übrigen genannten Teams werden wohl auch nächste Saison an der Königsklasse partizipieren.

Inters Chancen sind absolut intakt. Entscheidend wird auch sein, welche Liga bzw. welches Land Goretzka am stärksten reizt. Dies ist bislang noch unklar.

Bereits ab sofort können die Goretzka-Berater mit interessierten Klubs Gespräche führen und konkret verhandeln.