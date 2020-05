Inter-Sportdirektor Piero Ausilio spricht über Ivan Perisic

Piero Ausilio, der Sportdirektor von Inter Mailand, äussert sich zur Zukunft von Flügelstürmer Ivan Perisic.

Der 31-jährige Kroate ist in dieser Saison an den FC Bayern ausgeliehen. Die Münchner würden den Vize-Weltmeister im Sommer gerne fix übernehmen, allerdings möchten sie nicht die Kaufoption in Höhe von 20 Mio. Euro aktivieren, sondern den Preis noch drücken. Ausilio bezieht gegenüber “Sky Italia” nun Stellung: “Wir haben ein Gentleman’s Agreement mit Bayern München für Ivan Perisic. Unsere Beziehung zu ihnen ist so gut, dass wir in den nächsten Wochen über seine Kaufoption verhandeln können.”

Damit ist also bestätigt, dass sich Inter bezüglich der Ablöse gesprächsbereit zeigt. Wohl auch deshalb, da Perisic bei den Nerazzurri unter Trainer Antonio Conte keine Zukunft mehr hat. Der Angreifer selbst möchte in München bleiben. Es ist zu erwarten, dass eine Einigung gefunden wird.

psc 29 Mai, 2020 16:09