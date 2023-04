Jamal Musiala erklärt seine abweisende Geste gegen Christian Streich

Jamal Musiala wollte nach der 1:2-Pokalniederlage die tröstenden Worte von Freiburgs Trainer Christian Streich offensichtlich nicht hören und wandte sich von diesem ab. Eine Geste, die der Bayern-Jungstar inzwischen erklärt hat.

Der 20-Jährige wollte unmittelbar nach Abpfiff schlichtweg für sich alleine sein. Musiala hatte in der Nachspielzeit einen Handelfmeter verursacht und somit massgeblichen Anteil an der Niederlage der vor dem Spiel deutlich favorisierten Münchner. «Jeder, der mich kennt, weiss wie traurig ich in diesem Moment war», schreibt er unter einen Instagram-Beitrag von «Sky».

In den Katakomben kam es dann doch noch zu einem kurzen Austausch zwischen Musiala und Streich, wie «Sport 1» berichtet. Dabei habe sich der Youngster auch für sein Abwenden entschuldigt und dem Freiburg-Coach ein Trikot versprochen. Dieses erhält der Breisgauer am Samstag beim neuerlichen Aufeinandertreffen in der Bundesliga.

Musiala hatte sich wegen der Elfmeter-Szene auch ziemlich harsche Kritik von Trainer Thomas Tuchel anhören müssen.

psc 5 April, 2023 16:55