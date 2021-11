Wieder Quarantäne: Joshua Kimmich fehlt dem FC Bayern vorerst

Joshua Kimmich muss nach dem Kontakt mit einer Corona-erkrankten Person wohl erneut in Quarantäne. Er steht dem FC Bayern für das Auswärtsspiel in Augsburg am Freitagabend nicht zur Verfügung.

Wie “Sky” berichtet, fehlte der 26-Jährige am Freitagmorgen beim Anschwitzen vor der Partie. Ein eindeutiges Zeichen, dass Kimmich wohl erneut in Quarantäne muss. Der Mittelfeldspieler ist nicht geimpft, deshalb wird die Massnahme fällig. Wie schon in der vergangenen Woche als Teamkollege Niklas Süle positiv getestet wurde.

Update: Der FC Bayern hat die Corona-Quarantäne für Kimmich inzwischen bestätigt.

psc 19 November, 2021 11:58