Joshua Zirkzee spricht über die Bayern-Zukunft und hat Grosses vor

Der niederländische Stürmer Joshua Zirkzee ist in dieser Saison vom FC Bayern an den RSC Anderlecht nach Belgien ausgeliehen. Dort brilliert der 20-Jährige mit bereits 22 Skorerpunkten in 33 Pflichtspielen. Eine Rückkehr nach München ist für ihn weiterhin ein heisses Thema.

Zirkzee möchte sich nach eigener Aussage weiterhin beim deutschen Rekordmeister durchsetzen. “Ich hoffe immer noch, dass ich irgendwann ein wichtiger Spieler von Bayern werde. Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück”, betont der Youngster im Interview mit “Goal.com” und “Spox”. Der Leihvertrag mit Anderlecht endet im Sommer. Grundsätzlich fühlt sich der Angreifer da sehr wohl: “Ich geniesse das Umfeld bei Anderlecht. Die Leute um mich herum geben mir viel Selbstvertrauen, das Trainerteam und auch meine Mitspieler.” Ob er in Belgien eine langfristige Zukunft hat, ist dennoch ungewiss.

Bei den Bayern musste Zirkzee vor seinem Abgang jeweils hinter Robert Lewandowski und auch Eric Maxim Choupo-Moting anstehen. An dieser Situation will er in Zukunft etwas ändern. Die Spielpraxis steht aber künftig absolut im Fokus: “Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück. Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab, denn das ist das Allerwichtigste für mich.”

psc 22 Februar, 2022 10:22