Coman & Gnabry stellen klar, dass sie bei den Bayern bleiben

Kingsley Coman gilt beim FC Bayern in diesem Sommer wie schon vor Jahresfrist als Wechselkandidat. Davon will der Franzose aber überhaupt nichts wissen. Genauso wie Serge Gnabry.

Die beiden 29-Jährigen laufen bereits seit vielen Jahren für den deutschen Rekordmeister auf. Gnabry seit 2017 und Coman (inklusive Leihe) sogar schon seit 2015. Der französische Flügelstürmer stellt anlässlich der Klub-WM klar, dass er seine Zukunft definitiv in München plant. "Niemand hat mir gesagt, dass ich gehen soll. Ich will bleiben, ich habe noch zwei Jahre Vertrag", so die eindeutige Aussage von Coman.

In die gleiche Kerbe schlägt auch Gnabry. "Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich gut bei Bayern. Es macht super viel Spaß in der Mannschaft zu spielen, in der Mannschaft zu sein. Alles andere schauen wir mal", wird der Stürmer von "Sky" zitiert.

Mit Wechseln von Coman und Gnabry ist in diesem Sommer angesichts dieser Worte definitiv nicht zu rechnen. Da Leroy Sané den Klub verlassen hat, ist in der Offensive aber ohnehin nicht mehr mit vielen Abgängen zu rechnen. Bryan Zaragoza scheint am ehesten ein Wechselkandidat zu sein.

psc 20 Juni, 2025 10:16