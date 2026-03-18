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Im Kader

Lennart Karl winkt gegen die Schweiz das Länderspieldebüt

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 18 März, 2026 16:04
Lennart Karl winkt gegen die Schweiz das Länderspieldebüt

Bayerns Shootingstar Lennart Karl erhält nun auch eine Bewährungschance bei der deutschen Nationalmannschaft.

Bundestrainer Julian Nagelsmann bietet den 18-jährigen Offensivkünstler für die Länderspiele im März auf. Lennart Karl könnte somit in Basel gegen die Schweizer Nati sein Länderspieldebüt geben. Wenige Tage später spielt das DFB-Team in Stuttgart auch gegen Ghana.

Karl hat sich in dieser Saison beim FC Bayern in den Vordergrund spielen können. Während der Abwesenheit von Jamal Musiala hat er in der Offensive immer wieder Einsatzgelegenheiten erhalten. Längst ist er im Profikader zur festen Grösse avanciert.

Dies ist natürlich auch Julian Nagelsmann nicht verborgen geblieben. Nachdem Karl beim Länderspieltermin im vergangenen November noch in der U21 zum Einsatz gelangte und in zwei Partien auf Anhieb drei Treffer markiert, wird er nun bereits in die A-Nationalmannschaft hochgezogen. Damit ist er auch ein Anwärter für einen Platz im WM-Team im Sommer.

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