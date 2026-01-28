SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Grosses Interesse

Leon Goretzka entscheidet in nächsten 24h über Atlético-Offerte

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 28 Januar, 2026 18:28
Leon Goretzka ist bei Atlético zur Wunschlösung für die Nachfolge von Conor Gallagher avanciert. Die Entscheidung liegt nun beim deutschen Nationalspieler.

Dieser muss entscheiden, ob er seinen langjährigen Klub FC Bayern bereits ein halbes Jahr vor Vertragsende verlässt. Gemäss «Sky» will sich der 30-jährige Mittelfeldprofi in den kommenden 24 Stunden Gedanken machen und seinen Beschluss dann mitteilen. Gespräche mit den Atlético-Verantwortlichen fanden bereits statt. Grundsätzlich wären die Bayern bereit, Goretzka ziehen zu lassen. Dem Rekordmeister würde so noch eine Ablöse winken.

In den vergangenen Wochen zeichnete sich immer stärker ab, dass der Spielgestalter im kommenden Sommer keinen neuen Vertrag mehr in München erhält. Stattdessen wird der Bundesligist künftig wohl auf jüngere Kräfte setzen. Aktuell kommt Goretzka aber weiterhin regelmässig zum Einsatz. Trainer Vincent Kompany hat vollstes Vertrauen in ihn, auch wenn der Ex-Schalker kein Fixstarter ist.

