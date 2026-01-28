Leon Goretzka entscheidet in nächsten 24h über Atlético-Offerte

Leon Goretzka ist bei Atlético zur Wunschlösung für die Nachfolge von Conor Gallagher avanciert. Die Entscheidung liegt nun beim deutschen Nationalspieler.

Dieser muss entscheiden, ob er seinen langjährigen Klub FC Bayern bereits ein halbes Jahr vor Vertragsende verlässt. Gemäss «Sky» will sich der 30-jährige Mittelfeldprofi in den kommenden 24 Stunden Gedanken machen und seinen Beschluss dann mitteilen. Gespräche mit den Atlético-Verantwortlichen fanden bereits statt. Grundsätzlich wären die Bayern bereit, Goretzka ziehen zu lassen. Dem Rekordmeister würde so noch eine Ablöse winken.

In den vergangenen Wochen zeichnete sich immer stärker ab, dass der Spielgestalter im kommenden Sommer keinen neuen Vertrag mehr in München erhält. Stattdessen wird der Bundesligist künftig wohl auf jüngere Kräfte setzen. Aktuell kommt Goretzka aber weiterhin regelmässig zum Einsatz. Trainer Vincent Kompany hat vollstes Vertrauen in ihn, auch wenn der Ex-Schalker kein Fixstarter ist.