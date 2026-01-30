SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Verbleib in München

Leon Goretzka hat sich endgültig entschieden

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 30 Januar, 2026 10:18
Leon Goretzka hat sich endgültig entschieden

Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat sich entschieden: Er wird in diesem Winter nicht wechseln. Ab Sommer muss er sich jedoch einen neuen Klub suchen.

Atlético hatte sich in den vergangenen Tagen intensiv um den 30-jährigen Spielgestalter bemüht. Es kam auch zu persönlichen Gesprächen und Goretzka hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Nun hat er sich aber endgültig für einen Verbleib in München bis Saisonende entschieden. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bestätigt auf einer Pressekonferenz am Freitag «Es war Thema die letzten Tage, war viel Dynamik drin. Es hat einige Gespräche gegeben mit Leon und allen Beteiligten. Leon wird bei Bayern bleiben, er hat sich für Bayern entschieden. Im Sommer wird der Weg von Leon bei Bayern aber vorbei sein.» Eine Vertragsverlängerung ist ausgeschlossen.

Somit ist auch ein Atlético-Wechsel für Goretzka nicht vom Tisch. Im Hinblick auf den Sommer könnte dies wieder aktuell werden. Goretzka wird mit grosser Wahrscheinlichkeit ins Ausland gehen. Auch Milan ist ein Thema.

Trainer Vincent Kompany betont, dass sich an der Rolle von Goretzka trotz der Diskussionen der vergangenen Tage und dem baldigen Abschied im Sommer nichts ändern wird.

Mehr Dazu
Wird der FCB schwach?

Über 100 Millionen Ablöse! Hohes Angebot für Bayern-Star
Werbung

Harry Kane holt einen Nationalmannschaftskollegen zu den Bayern
Wechsel ins Ausland?

Der heiss umworbene Marc Guéhi hat einen Wunschklub
Fake News?

Medienbericht: Vinicius Junior beim FC Bayern angeboten
GC könnte profitieren

Die Bayern verpflichten eines der grössten Verteidiger-Talente Südamerikas
Mehr entdecken
Baldiges Aus

Leon Goretzka hat eine Botschaft für die Bayern-Fans

30.01.2026 - 11:38
Transfer geglückt

Barça sticht die Bayern bei ägyptischem Supertalent aus

30.01.2026 - 11:04
Verbleib in München

Leon Goretzka hat sich endgültig entschieden

30.01.2026 - 10:18
Rückkehr auf die Insel?

Englischer Topklub wagt Last Minute-Versuch bei Serge Gnabry

30.01.2026 - 09:16
Entscheidung

Die Upamecano-Deadline ist bereits am Wochenende

29.01.2026 - 21:06
Honest Ahanor

Die Bayern jagen 17-jähriges Abwehrtalent von Atalanta

29.01.2026 - 10:41
Grosses Interesse

Leon Goretzka entscheidet in nächsten 24h über Atlético-Offerte

28.01.2026 - 18:28
Klares Signal

Jonathan Tah möchte unbedingt weiterhin mit Upamecano zusammenspielen

28.01.2026 - 13:58
Für Verhandlungen

Der Atlético-Sportdirektor reist wegen Leon Goretzka nach München

27.01.2026 - 14:13
Entscheidung gefordert

Die Bayern setzen Dayot Upamecano jetzt doch eine Deadline

27.01.2026 - 11:56