Leon Goretzka hat sich endgültig entschieden

Mittelfeldspieler Leon Goretzka hat sich entschieden: Er wird in diesem Winter nicht wechseln. Ab Sommer muss er sich jedoch einen neuen Klub suchen.

Atlético hatte sich in den vergangenen Tagen intensiv um den 30-jährigen Spielgestalter bemüht. Es kam auch zu persönlichen Gesprächen und Goretzka hat sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Nun hat er sich aber endgültig für einen Verbleib in München bis Saisonende entschieden. Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bestätigt auf einer Pressekonferenz am Freitag «Es war Thema die letzten Tage, war viel Dynamik drin. Es hat einige Gespräche gegeben mit Leon und allen Beteiligten. Leon wird bei Bayern bleiben, er hat sich für Bayern entschieden. Im Sommer wird der Weg von Leon bei Bayern aber vorbei sein.» Eine Vertragsverlängerung ist ausgeschlossen.

Somit ist auch ein Atlético-Wechsel für Goretzka nicht vom Tisch. Im Hinblick auf den Sommer könnte dies wieder aktuell werden. Goretzka wird mit grosser Wahrscheinlichkeit ins Ausland gehen. Auch Milan ist ein Thema.

Trainer Vincent Kompany betont, dass sich an der Rolle von Goretzka trotz der Diskussionen der vergangenen Tage und dem baldigen Abschied im Sommer nichts ändern wird.