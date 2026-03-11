Leon Goretzka & Julian Brandt könnten zum gleichen Klub wechseln

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Kennen sich aus Nationalteam

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 11 März, 2026 17:10
Die beiden deutschen Profis Leon Goretzka und Julian Brandt könnten im Hinblick auf die kommende Saison im gleichen Klub spielen.

Beide sind in einer sehr ähnlichen Ausgangslage: Sie verlassen ihre langjährigen Vereine und nehmen, wohl im Ausland, noch einmal ein neues Abenteuer in Angriff. Der 31-jährige Goretzka stiess im Sommer 2018 zum FC Bayern, wo er weiterhin eine wichtige Rolle einnimmt. Der 29-jährige Brandt läuft seit 2019 für den BVB auf und sucht nun auch eine neue Herausforderung.

Laut «teamTalk» könnte das Duo, das im deutschen Nationalteam teilweise bereits zusammenspielte, zum gleichen Verein wechseln: Premier League-Spitzenreiter Arsenal soll sowohl für Goretzka wie auch Brandt Offerten vorbereiten. Die Adresse in London könnte sehr attraktiv sein. Viele deutsche Profis und Ex-Profis haben schon den Weg zu den Gunners gefunden. Mit Kai Havertz ist zurzeit ein deutscher Nationalspieler für Arsenal aktiv.

