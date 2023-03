Lewandowski über Bayern-Abgang: «Fühlte nicht mehr das, was ich vorher fühlte»

Robert Lewandowski wechselte im vergangenen Sommer nach acht Jahren beim FC Bayern zum FC Barcelona. Der Pole schildert erneut seine Beweggründe.

Nach einer sehr erfolgreichen Zeit beim FC Bayern sah Robert Lewandowski 2022 den Zeitpunkt gekommen, um sich von den Münchnern zu verabschieden – und zum FC Barcelona zu wechseln. Bei «ESPN» sagt der 34 Jahre alte Stürmer zu seinem Abgang vom deutschen Rekordmeister nun: «Es gab einen Moment, in dem mir klar wurde, dass ich nicht mehr das fühle, was ich vorher fühlte. Ich hatte Angst, wenn ich nichts ändere, dass diese Energie, diese Liebe zum Fussball, die in die falsche Richtung ging, noch mehr nachlässt.»

Obwohl sich Barça in dieser Saison europäisch enttäuschend verkaufte, glaubt Lewandowski weiterhin daran, dass mit seinem neuen Klub etwas Grosses entstehen kann. «Ich habe das Potenzial in der Mannschaft gesehen, auch wenn Barcelona vor zwei Jahren grosse Probleme hatte. Aber jetzt bin ich mir sicher, dass wir bei allem, was wir tun, wie hart wir arbeiten, am Ende unsere Ziele erreichen werden. Es ist ein Prozess und es ist unmöglich, alles in einer Woche oder einem Monat zu ändern. Man braucht mehr Zeit», so der Torjäger. In LaLiga sind die Katalanen Tabellenführer, in der Copa del Rey steht man im Halbfinale.

adk 19 März, 2023 10:16