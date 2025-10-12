Malick Fofana: Berater bringt Belgien-Talent beim FC Bayern ins Gespräch

Malick Fofana (20) macht aktuell mit starken Leistungen bei Olympique Lyon auf sich aufmerksam. In der laufenden Saison erzielte der Belgier in sieben Ligue-1-Spielen bereits zwei Tore und bereitete ein weiteres vor.

Sein Berater Federico Pena, Gründer der renommierten Agentur Roc Nation, bringt den jungen Flügelspieler nun beim FC Bayern ins Gespräch. Pena betont gegenüber "Het Laatste Nieuws", dass Fofana sich vor allem bei der WM 2026 präsentieren will und Potenzial hat, zu einem der Top-10-Klubs weltweit zu wechseln, darunter Liverpool, Bayern und Manchester City.​

Fofana wechselte Anfang 2024 von Gent zu Olympique Lyon, wo er sich schnell als talentierter Flügelstürmer etablierte und in der letzten Saison 11 Tore und 6 Vorlagen in 41 Spielen erzielte. Sein Marktwert liegt derzeit bei rund 30 Millionen Euro, und sein Vertrag bei Lyon läuft noch bis 2028. Trotz Interesse von Top-Klubs gab es nach Informationen von "SPORT BILD" im Sommer keine konkreten Gespräche auf höchster Ebene mit Bayern – zudem lehnte Fofana einen möglichen Transfer in die Premier League ab.​

Der Fokus liegt für Fofana zunächst auf der Qualifikation zur WM 2026 mit der belgischen Nationalmannschaft. Das entscheidende Spiel gegen Nordmazedonien steht an, und nur der Gruppensieger qualifiziert sich direkt für das Turnier. Sollte er sich bei Lyon weiterhin steigern können und auf der grossen Bühne bei der WM glänzen, könnte der Wechsel zu einem Spitzenklub wie Bayern in naher Zukunft folgen.

Sören Mundt 12 Oktober, 2025 13:03