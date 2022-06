Manchester United wittert Chance bei Lewandowski

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen. Das am liebsten zum FC Barcelona. Grätscht nun Manchester United dazwischen?

Dass Robert Lewandowski seinen 2023 auslaufenden Vertrag beim FC Bayern nicht verlängern will und am liebsten bereits in diesem Sommer wechseln möchte, ist bekannt. Der 33 Jahre alte Angreifer würde gerne zum FC Barcelona wechseln, der sich aber schwer tut, einen Deal zu realisieren.

Deshalb dürften andere Top-Klubs eine Chance bei Lewandowski wittern. So berichten nun der “Daily Star” und die “Sun”, dass Manchester United beim Stürmer des FC Bayern einen Vorstoss wagen will. Zudem soll auch der FC Chelsea an einer Verpflichtung des Polen interessiert sein. Ob Lewandowski genannte Optionen in Erwägung zieht, bleibt abzuwarten.

adk 12 Juni, 2022 10:59