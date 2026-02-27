Manuel Neuer reist nicht nach Dortmund

Der FC Bayern kann beim Topspiel in Dortmund am Samstagabend nicht auf seinen Kapitän Manuel Neuer zählen.

Der 39-Jährige hat sich zwar schneller als erwartet von seinem Muskelfaserriss erholt und in dieser Woche bereits wieder trainiert, für einen Einsatz reicht es jedoch noch nicht. Gemäss übereinstimmenden Berichten der «Bild» und von «Sky» tritt Neuer die Reise nach Dortmund nicht an.

Stattdessen wird erneut sein Backup Jonas Urbig zwischen den Pfosten stehen. Die Bayern könnten mit einem Sieg den Vorsprung in der Tabelle auf den ärgsten Verfolger BVB bereits auf elf Zähler ausbauen.