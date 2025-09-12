Max Eberl äussert sich erstmals zu den Rücktrittsgerüchten

Bayerns Sportvorstand Max Eberl äussert sich am Freitag auf einer Pressekonferenz erstmals eindeutig bezüglich der Rücktrittsgerüchte, die in deutschen Medien kolportiert werden. Die Ansage ist eindeutig.

Eberl denkt aktuell überhaupt nicht an einen Abgang aus München. Seine Worte auf der PK vom Freitag sind unmissverständlich. "Mein Herz ist hier, ich habe never ever daran gedacht hinzuschmeissen. Dafür habe ich viel zu viel noch vor. Ich möchte nicht bei Bayern München arbeiten, ich möchte mit Bayern München erfolgreich sein. Das ist das, wofür ich jeden Tag aufstehe und wofür ich jeden Tag arbeite. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen", so Eberl.

Der Vertrag des 51-Jährigen läuft noch bis 2027. Diesen will er auch erfüllen. "Ich möchte hier einen guten Job machen. Ich musste immer für mein Leben kämpfen. Ich habe aber nur funktioniert, wenn die Leute um mich herum da waren", führt Eberl aus. Das Vertrauen seiner Mitarbeiter und auch der Klubleitung spürt er weiterhin. Ein Rücktritt ist deshalb aktuell kein Thema.

psc 12 September, 2025 11:35