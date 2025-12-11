Mehrere Premier League-Klubs bereiten Rekordangebote für Olise vor

Der FC Bayern hat Stürmer Michael Olise im Sommer 2024 für 53 Mio. Euro von Crystal Palace verpflichtet. Schon bald wollen ihn gleich mehrere englische Vereine auf die Insel zurückholen.

Der französische Nationalspieler verfügt auch über den englischen Pass und wurde im Nachwuchs unter anderem von Arsenal, Chelsea und Manchester City ausgebildet. Wie der "kicker" berichtet, planen gleich mehrere Topklubs aus der Premier League mit Angeboten im dreistelligen Millionenbereich, was für die Bayern ein neuer Rekord wäre. Auch PSG und ein spanischer Topklub haben Olise auf dem Zettel.

An einem Verkauf ist der deutsche Rekordmeister aber nicht interessiert - fast egal zu welchem Preis. Stattdessen möchten sie den Kontrakt mit dem Angreifer sogar über 2029 hinaus ausdehnen. Olise wird wohl in absehbarer Zeit ein neuer Kontrakt vorgelegt, der eine Gehaltserhöhung enthält.

Über eine Ausstiegsklausel verfügt der Stürmer zurzeit nicht. Auch im neuen Arbeitspapier ist von Vereinsseite her keine solche vorgesehen.

Peter Schneiter 11 Dezember, 2025 17:06