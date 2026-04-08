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Galavorstellung

Olise hat eine ganz bestimmte Meinung über einen Wechsel zu Real Madrid

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 8 April, 2026 19:31
Olise hat eine ganz bestimmte Meinung über einen Wechsel zu Real Madrid

Real Madrid buhlt weiterhin aktiv um Bayern-Stürmer Michael Olise, der nun aus nächster Nähe verfolgt werden konnte. Einen baldigen Wechsel nach Spanien peilt der 24-Jährige jedoch nicht an.

Olise hat beim 2:1-Sieg des FC Bayern im Hinspiel des Champions League-Viertelfinals gegen Real Madrid im Santiago Bernabeu eine regelrechte Galashow hingelegt. Immer wieder vernaschte er Gegenspieler und hatte neben einigen sehr gelungenen Aktionen wie dem Assist zum 2:1 durch Harry Kane auch regelrecht lässige Aktionen, in denen er manche Real-Profis richtig alt aussehen liess.

Schon länger ist bekannt, dass Real-Präsident Florentino Perez ein grosser Bewunderer und Fan des französischen Nationalspielers ist. Manche raten diesem sogar zu einem Wechsel zu den Madrilenen oder in die Premier League, um die individuellen Chancen auf einen Ballon d’Or-Gewinn bzw. noch mehr weltweite Beachtung zu erhalten. Die Bayern-Verantwortlichen sind bislang allerdings sehr klar: Olise wird angesichts des bis 2029 laufenden Kontrakts ohne Ausstiegsklausel auf keinen Fall verkauft. «Welcher Verein ihm auch immer schöne Augen macht: Wer beim FC Bayern spielt, weiß, was er am FC Bayern hat», stellte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen zuletzt klar.

Damit ist laut «Bild» auch Olise sehr einverstanden. Er fühlt sich in München und in der Mannschaft sehr wohl. Dass ein Wechsel zu Real nicht unbedingt ein sportliches Upgrade ist, hat der Dienstagabend bewiesen. Im Bayern-Team stimmt aktuell ohnehin viel. Auch Sommer-Neuzugang Luis Diaz betont nach dem Sieg in Madrid gegenüber heimischen Medien aus Kolumbien, dass er sich mit dem Transfer zum deutschen Rekordmeister genau richtig entschieden habe und die Mannschaft mit einem sehr klaren Plan und vereint auftrete. Dieser Meinung ist auch Sturmkollege Olise.

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