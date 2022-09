Nach Kahn-Aussage: Auch Hainer wird bei Nagelsmann deutlich

Julian Nagelsmann erhält beim FC Bayern nicht nur Rückendeckung von Vorstandschef Oliver Kahn. Auch Präsident Herbert Hainer stärkt den Cheftrainer.

“Wir sind von Julian Nagelsmann und unserer ganzen Mannschaft komplett überzeugt”, sagte Herbert Hainer am Montag dem “Münchner Merkur” und der “tz”. Der Präsident des FC Bayern betonte: “Nach der Länderspielpause werden wir wieder richtig angreifen, wie man es vom FC Bayern kennt. Die Saison hat gerade erst begonnen, und wir wissen, dass wir das Potenzial haben, um unsere grossen Ziele zu erreichen.”

Hainer erklärte: “Vier sieglose Bundesligaspiele sind beim FC Bayern selbstverständlich nicht das, was sich unsere Fans und wir alle uns vorstellen. Allerdings sehen wir auch die Vielzahl an Torchancen, die sich unsere Mannschaft in jeder Begegnung erspielt und die sich aktuell nicht in unseren Ergebnissen spiegelt.” Bereits einen Tag zuvor sagte Oliver Kahn beim traditionellen Wiesn-Besuch des deutschen Rekordmeisters: “Wir sind von Julian total überzeugt.”

adk 19 September, 2022 16:58