Nagelsmann klärt über Cancelo-Rolle in Bayerns System auf

João Cancelo überzeugte bei FC Bayerns 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg als Torschütze und Vorlagengeber. Dabei war dem Portugiesen zuletzt nur die Joker-Rolle vergönnt. Trainer Julian Nagelsmann schafft Klarheit.

Viermal in Folge hatte João Cancelo bis zum Spiel gegen Augsburg auf der Ersatzbank des FC Bayern gesessen. Weshalb die Leihgabe von Manchester City zuletzt so wenig für die Münchner spielte, erklärte Julian Nagelsmann im Anschluss: «Er hat noch nie in seinem Leben Halbverteidiger gespielt. Wir hatten zuletzt Probleme auf dieser Position und deswegen konnte er da nicht spielen. Joao ist kein Dreierketten-Spieler, das ist recht simpel erklärt.»

So hatte beispielsweise zuletzt beim 2:0-Sieg im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League Josip Stanisic den gesperrten Benjamin Pavard ersetzt, während Cancelo erst im Laufe des Spiels eingewechselt worden war. Gegen Augsburg überzeugte Cancelo jedenfalls. «Er hat ein super Tor gemacht und eine sehr gute Vorlage gegeben», lobte Nagelsmann.

adk 12 März, 2023 16:37