Neuer Lukaku? Bayern-Scouts beobachten Sturmtalent Reyes Cleary vor Ort

Das erst 17-jährige Sturmtalent Reyes Cleary von West Bromwich Albion weckt unter anderem Begehrlichkeiten beim FC Bayern.

Wie die “Daily Mail” berichtet, sassen zuletzt gleich mehrfach Scouts des deutschen Rekordmeisters auf der Tribüne und beobachteten den Youngster vor Ort. Bislang kommt Cleary bei den Baggies in der U18 und bei der U23 zum Einsatz. In dieser Saison erzielte er in elf Spielen bereits elf Tore. Er ist ein ähnlicher Spielertyp wie Romelu Lukaku, ist also physisch sehr präsent und im Abschluss eiskalt.

Auch andere Bundesligisten wie die TSG Hoffenheim, Borussia Dortmund und auch Schalke 04 und Newcastle haben das Talent im Blickfeld. Wohin dessen Weg führt, ist noch ungewiss.

psc 10 November, 2021 17:05