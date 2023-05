Newcastle befasst sich konkret mit Bayern-Stürmer Sadio Mané

Der senegalesische Bayern-Stürmer Sadio Mané ist ein Thema bei Newcastle United.

Der 31-Jährige erlebt eine schwierige erste Saison in München. Eine Rückkehr in die Premier League im Sommer ist nicht ausgeschlossen. Laut Transferexperte Ekrem Konur beschäftigt sich Newcastle United konkret mit Sané. Auch bei Chelsea soll er ein Thema sein, dort müsste der Stürmer in der kommenden Spielzeit aber auf Champions League-Fussball verzichten.

Die Bayern zahlten im vergangenen Sommer 32 Mio. Euro Ablöse für den früheren Liverpool-Profi. Für einen Verkauf des bis 2025 gebundenen Stürmers wollen sie offenbar eine ähnliche Summe sehen.

