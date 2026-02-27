Schlotterbeck-Entscheidung für das Bayern-Spiel gefallen

SUPER LEAGUE BUNDESLIGA PREMIER LEAGUE SERIE A LA LIGA CHALLENGE LEAGUE LIGUE 1 Exklusiv WEITERE SCHWEIZER LEGIONÄRE NATI VIDEO
Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 27 Februar, 2026 13:59
Nico Schlotterbeck kehrt für das Bundesliga-Topspiel gegen den FC Bayern bei Borussia Dortmund zurück.

Der 26-jährige Innenverteidiger musste zuletzt wegen muskulären Problemen pausieren. Gegen Atalanta sass er am Mittwoch zumindest schon wieder auf der Ersatzbank, kam aber noch nicht zum Zug. Dies sieht am Samstag anders aus: Schlotterbeck kann sogar in der Startelf auflaufen, wie Trainer Niko Kovac am Freitag auf einer Pressekonferenz durchblicken lässt. «Schlotti ist morgen bereit, von Beginn an zu spielen. Ganz anders als in Bergamo», so der Dortmunder Coach.

Für den BVB geht es nach dem bitteren Aus in der Champions League um Wiedergutmachung. Ausserdem könnte Dortmund den Titelkampf mit einem Sieg zumindest vorerst wieder einigermassen spannend machen: Der Rückstand auf die Münchner würde dann «nur» noch fünf Punkte betragen.

