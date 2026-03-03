Für Nicolas Jackson stehen die Interessenten Schlange

Nicolas Jackson wird den FC Bayern im Sommer nach einer Saison wieder verlassen. Die Leihe wird nicht fortgesetzt bzw. in einen permanenten Vertrag umgewandelt. Der Senegalese hat im Sommer aber dennoch die Qual der Wahl.

Nach Angaben von Transferexperte Fabrizio Romano zeigen diverse Vereine aus verschiedenen Ländern Interesse. Namentlich gewannt werden etwa Juventus und Milan aus der Serie A. Auch mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien wurde Jackson bereits in Verbindung gebracht.

Vorderhand steht er bei Chelsea noch bis 2033 (!) unter Vertrag. Die Londoner planen aber eigentlich nicht mehr mit dem Stürmer und möchten ihn loswerden. Die Bayern besässen eine Kaufoption in Höhe von 65 Mio. Euro, die sie aber sicherlich nicht aktivieren werden. Zu mehr als einem Backup hat es Jackson in dieser Spielzeit nicht geschafft. Zuletzt kam er sogar nur noch sehr sporadisch zum Zug.