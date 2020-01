Odriozola: Zidane kommentiert Bayern-Leihe

Vor wenigen Tagen gab der FC Bayern die Ausleihe von Alvaro Odriozola bekannt. Alle involvierten Parteien, so Real Madrids Trainer Zinedine Zidane, sehen dieses Engagement als gute Gelegenheit an.

Sein Debüt für den FC Bayern durfte Alvaro Odriozola am Samstagabend in der Partie gegen Schalke 04 (5:0) noch nicht geben. In den kommenden Wochen werden sich allerdings noch genug Möglichkeiten bieten, für den FC Bayern aufzulaufen.

“Wir haben mit Alvaro Odriozola gesprochen und gemeinsam entschieden, dass der Wechsel eine gute Gelegenheit ist, damit er Spielpraxis bekommt. Ich hoffe, dass alles gut läuft und dass er in der Lage ist, viele Spielminuten zu sammeln”, äusserte sich Zinedine Zidane während der Pressekonferenz vor dem Spiel bei Real Valladolid.

Im weiteren Verlauf bezeichnete Real Madrids Cheftrainer Odriozola als “grossartigen” Spieler, der bei den Königlichen nicht immer viele Gelegenheiten bekommen habe, sich zu beweisen: “Aber er ist ein Spieler dieses Vereins und wird seine Chance noch bekommen. Hoffentlich macht er noch viele Spiele für Real Madrid.”

Für Real kam Odriozola in dieser Saison erst viermal in der Liga zum Einsatz. In der Champions stand der 24-Jährige den Grossteil nicht einmal im Kader. Die Bayern konnten sich dem Vernehmen nach keine Kaufoption sichern. Odriozolas Vertrag läuft noch bis 2024.

aoe 26 Januar, 2020 11:55