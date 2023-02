Offiziell: Der FC Bayern angelt sich João Cancelo

Der FC Bayern bestätigt die Ankunft von João Cancelo.

Der 28-jährige Aussenverteidiger wechselt zunächst auf Leihbasis von Manchester City zum deutschen Rekordmeister, der sich ausserdem eine Kaufoption in Höhe von rund 70 Mio. Euro sichert. «Wir haben ihn jetzt ausgeliehen und im Sommer die Möglichkeit, ihn fest zu verpflichten. João ist einer der Spieler, über den wir schon eine ganze Weile immer wieder nachgedacht haben, weil wir seine Qualitäten sehr schätzen. Er passt mit seiner offensiven Spielweise und seiner Dynamik optimal in unser System und mit seiner Mentalität und Erfahrung auch sehr gut zu unserer Mannschaft. Ich bin überzeugt, dass João uns helfen wird in den kommenden Wochen und Monaten, in denen wir Titel gewinnen wollen», sagt Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic zur Verpflichtung von Cancelo.

Der portugiesische Nationalspieler ist froh, dass es mit dem Wechsel nach München geklappt hat: «Der FC Bayern ist ein grossartiger Verein, einer der besten Vereine der Welt, und es ist für mich eine enorme Motivation, nun gemeinsam mit diesen außergewöhnlichen Spielern in einem Team zu stehen. Ich weiss, dass dieser Club, diese Mannschaft für Titel lebt und jedes Jahr Titel gewinnt. Auch mich treibt der Hunger nach Erfolg an – ich werde mein Bestes für den FC Bayern geben.»

psc 31 Januar, 2023 12:39